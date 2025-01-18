خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم محمود علاء

اقترب محمود علاء مدافع الزمالك السابق من اللعب مجددا في صفوف الاتحاد السكندري.

وبات علاء لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نادي السويحلي الليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد السكندري اقترب من إتمام الاتفاق مع محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 سنوات ونصف الموسم.

ووافق طلعت يوسف مدرب الاتحاد على ضم محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع اللاعب.

وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ التعاقد.

وقال علاء لـ FilGoal.com: "فسخت عقدي مع السويحلي بسبب تأخر انطلاق الدوري الليبي لعدة أشهر".

وأضاف "أرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر".

وأتم "لدي 3 عروض داخل وخارج مصر وسأحسم قراري خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.