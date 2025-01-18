خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم محمود علاء

السبت، 18 يناير 2025 - 11:17

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - مران الزمالك

اقترب محمود علاء مدافع الزمالك السابق من اللعب مجددا في صفوف الاتحاد السكندري.

وبات علاء لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نادي السويحلي الليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد السكندري اقترب من إتمام الاتفاق مع محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 سنوات ونصف الموسم.

أخبار متعلقة:
ظروف عائلية.. مدير السويحلي يكشف سبب فسخ عقد محمود علاء محمود علاء يوضح لـ في الجول سبب فسخ عقده مع السويحلي خبر في الجول - محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلي الليبي الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق

ووافق طلعت يوسف مدرب الاتحاد على ضم محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع اللاعب.

وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ التعاقد.

وقال علاء لـ FilGoal.com: "فسخت عقدي مع السويحلي بسبب تأخر انطلاق الدوري الليبي لعدة أشهر".

وأضاف "أرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر".

وأتم "لدي 3 عروض داخل وخارج مصر وسأحسم قراري خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

محمود علاء الاتحاد السكندري
نرشح لكم
مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول مواعيد مباريات السبت 18 يناير - ليفربول ضد برينتفورد.. والأهلي يواجه أورلاندو حمدي فتحي: هذا ما فعلته قبل نهائي القرن.. ولذلك أحب شراكة السولية قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو
أخر الأخبار
مدير فرانكفورت: لم نخطط لرحيل مرموش في الشتاء.. وانتقل من الانتقال إلى مانشستر سيتي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي 35 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إسباني: خيتافي سيتمم تعاقده مع إبراهيم عادل خلال الأسبوع المقبل 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله 58 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي ساعة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
كروز أزول المكسيكي مع لاعب ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي