مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول

اقترب بلال عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاما من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي فما هي القصة؟

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"بلال عطية لاعب فريق تحت 17 عاما كان مٌتابع من جانب شركة لتسويق اللاعبين ورشحته لأكثر من فريق في أوروبا خاصة في هولندا وإسبانيا".

وأضاف "اللاعب تلقى عرضا لخوض معايشة في أكاديمية برشلونة للشباب "لا ماسيا" وكذلك في إسبانيول".

وأتم "ندرس الموقف بشكل جيد وسيتخذ القرار الذي يخدم اللاعب ويحفظ حقوق النادي، مثلما حدث مع عمر سيد معوض".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2).

ينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

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عمر سيد معوض

عمر سيد معوض تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، وذلك قبل انتقاله لريال بيتيس الإسباني.

الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب كشفت في وقت سابق عن انضمامه للفريق الأندلسي بداية من يناير الجاري ولكنه تعرض للإصابة مجددا.

وظهر خلال الفيديو الدعائي ارتداء نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر قميص ريال بيتيس الإسباني.

وسبق أن تقدم بيتيس بعرض لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكن أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.