مواعيد مباريات السبت 18 يناير - ليفربول ضد برينتفورد.. والأهلي يواجه أورلاندو
السبت، 18 يناير 2025 - 10:27
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × بورنموث.. 2:30 بي إن سبورتس 1.
وست هام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
ليستر × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
برينتفورد × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
أرسنال × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
جيرونا × إشبيلية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليجانيس × أتليتكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
خيتافي × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
بولونيا × مونزا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
يوفنتوس × ميلان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × نابولي.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال إفريقيا
مازيمبي × الهلال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
يانج أفريكانز × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
شباب بلوزداد × استاد أبيدجان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
الأهلي × أورلاندو بايرتس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بيراميدز × دجوليبا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
الترجي × ساجراد.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بطولة العالم لكرة اليد
فرنسا × النمسا.. 7:00 مساء.
الجزائر × تونس.. 7:00 مساء.
إسبانيا × اليابان.. 7:00 مساء.
كاب فيردي × سلوفينيا.. 7:00 مساء.
أيسلندا × كوبا.. 9:30 مساء.
تشيلي × السويد.. 9:30 مساء.
قطر × الكويت.. 9:30 مساء.
الدنمارك × إيطاليا.. 9:30 مساء.
الدوري الألماني
شتوتجارت × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
بايرن ميونيخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
باير ليفركوزن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لانس × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
رين × بريست.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أولمبيك ليون × تولوز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري البرتغالي
ريو أفي × سبورتنج لشبونة.. 8:0 مساء - تطبيق شاهد.
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