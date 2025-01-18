مواعيد مباريات السبت 18 يناير - ليفربول ضد برينتفورد.. والأهلي يواجه أورلاندو

السبت، 18 يناير 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور بهدفه - الأهلي ضد الجونة

تنطلق اليوم الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل × بورنموث.. 2:30 بي إن سبورتس 1.

وست هام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ليستر × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

برينتفورد × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × إشبيلية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليجانيس × أتليتكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

خيتافي × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

بولونيا × مونزا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس × ميلان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × نابولي.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي × الهلال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

يانج أفريكانز × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

شباب بلوزداد × استاد أبيدجان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

الأهلي × أورلاندو بايرتس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيراميدز × دجوليبا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

الترجي × ساجراد.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بطولة العالم لكرة اليد

فرنسا × النمسا.. 7:00 مساء.

الجزائر × تونس.. 7:00 مساء.

إسبانيا × اليابان.. 7:00 مساء.

كاب فيردي × سلوفينيا.. 7:00 مساء.

أيسلندا × كوبا.. 9:30 مساء.

تشيلي × السويد.. 9:30 مساء.

قطر × الكويت.. 9:30 مساء.

الدنمارك × إيطاليا.. 9:30 مساء.

الدوري الألماني

شتوتجارت × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

بايرن ميونيخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

باير ليفركوزن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × باريس سان جيرمان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

رين × بريست.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أولمبيك ليون × تولوز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري البرتغالي

ريو أفي × سبورتنج لشبونة.. 8:0 مساء - تطبيق شاهد.

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الأهلي أورلاندو بايرتس مواعيد مباريات السبت
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