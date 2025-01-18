فرانكفورت يكشف لـ في الجول آخر تطورات انتقال مرموش لـ مانشستر سيتي

بات مانشستر سيتي قريبا من إتمام صفقة التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل رسمي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وكشفت تقارير صحفية عن تضاعف ضخم في راتب عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت حال إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وذكر فلوريان بليتينبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا إن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.