تحت أنظار عبد المنعم.. نيس يخسر أمام ليل ويتراجع إلى المركز الخامس

السبت، 18 يناير 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

خسر نيس الفرنسي أمام مضيفه ليل بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

وتواجد المدافع محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس طوال المباراة.

وتعرض نيس لموقف صعب بإصابة لاعب الوسط بابلو روزاريو وخروجه مبكرا في الدقيقة 14، ليشارك تانجي ندومبيلي بدلا منه.

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وتقدم نيس بهدف سفيان ديوب في الدقيقة 29.

ولكن في الدقيقة 48 تعادل هاكون هارالدسون بصناعة جوناثان ديفيد.

ثم في الدقيقة 63 سجل بافودي دياكيتي هدف الفوز لصالح ليل.

وأجرى نيس 4 تبديلات في الدقيقة 77، بمشاركة ميلفين بارد ويوسوفا موكوكو وبدر الدين بوعناني وبرنار نجين بدلا من علي عبدي وجايتان لابورد وسفيان ديوب ومحمد علي شو.

النتيجة جعلت نيس يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

بينما تقدم ليل إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان الذي يلعب في الجولة ذاتها اليوم -السبت- ضد لانس.

ليل نيس الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم
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