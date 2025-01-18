حمدي فتحي: هذا ما فعلته قبل نهائي القرن.. ولذلك أحب شراكة السولية

كشف حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة عن كواليس خوضه لنهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير مع الأهلي أمام الزمالك في 2020.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الأهلي

وقال فتحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان يجب أن نفوز بنهائي القرن أمام الزمالك. لم أكن سألعب هذه المباراة وكنت عائدا لتوي من الإصابة. كان من المفترض أن يبدأ عمرو السولية وأليو ديانج ولكن الأخير أصيب بفيروس كورونا".

وأضاف "أغلقت كل حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أحافظ على تركيزي ونجحنا في الفوز".

وكشف "أشاهد كل مباريات الأهلي طالما أن الوقت متاحا".

وأوضح "أنا والسولية نتفاهم مع بعضنا البعض بدون حاجة للحديث في الملعب. إنه يجيد تغطية هفوات الآخر والعكس صحيح".

وأعلن النادي الأهلي ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وكان حمدي فتحي انتقل من صفوف الأهلي إلى الوكرة بداية الموسم الماضي 2023-2024.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)