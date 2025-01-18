مدير فرانكفورت: يبدو أن مرموش سيرحل قريبا.. وخطوة مانشستر سيتي كبيرة له

أوضح ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت أن عمر مرموش لاعب الفريق أنه سيرحل قريبا.

وقال كروش لشبكة دازن: "يبدو أن مرموش سيرحل، نحن على اتصال وثيق مع مانشستر سيتي ويبدو من المحتمل جدا أنه سيتركنا في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "الوضع ليس سهلا نحن نحظى بموسم جيد جدا، من الطبيعي أن يتلقى عمر عروضا، لم يكن من المخطط أن يحدث ذلك في الشتاء، لكن هذا جزء من العمل عندما يتطور اللاعب كما فعل مرموش".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتحدث عن مانشستر سيتي، هذه خطوة كبيرة بالنسبة لمرموش، لدينا فريق سيستوعب هذه الخسارة أيضا".

وحضر الدولي المصري عمر مرموش مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند لتوديع الجماهير قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويقترب مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.