وسط ظهور مرموش لتوديع الجمهور.. فرانكفورت ينتصر على دورتموند

الجمعة، 17 يناير 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش

انتصر أينتراخت فرانكفورت على منافسه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وحضر الدولي المصري عمر مرموش لتوديع الجماهير قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

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وكان فرانكفورت قد أعلن قبل المباراة استبعاد مرموش من أجل التفاوض مع ناد آخر بشأن رحيله.

وافتتح هوجو إكيتيكي الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 18 من صناعة راسموس كريستنسن.

وقتل أوسكار هويلوند أمال دورتموند بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحقق فرانكفورت الفوز الثالث على التوالي له في بطولة الدوري بعدما خسر 3 مباريات قبلها بشكل متتالي.

بينما خسر دورتموند للمباراة الثالثة على التوالي وسط اقتراب إقالة نوري شاهين مدرب الفريق حسب التقارير الإخبارية لسوء النتائج.

وبهذا الفوز وصل فرانكفورت للنقطة 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 25 في المركز العاشر.

ويقترب مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

عمر مرموش الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند
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