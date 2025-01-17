أغلق طريق ريال مدريد؟ ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ديفيز

الجمعة، 17 يناير 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

اقترب نادي بايرن ميونيخ من تجديد عقد ألفونسو ديفيز لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي فريق بداية من الآن والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وحسب موقع ذا أثلتيك، فإن بايرن اقترب من حسم المفاوضات مع الظهير الكندي لتجديد عقده لـ 4 مواسم.

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ووفقا للتقارير الإخبارية فإن ريال مدريد كان في مفاوضات مع ديفيز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون مقابل.

وبالرغم من أن ريال مدريد يعاني في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو، وانخفاض مستوى فيرلاند ميندي الظهير الأيسر، إلا أن النادي لم يدخل السوق حتى الآن وابتعد ديفيز عن ريال مدريد أكثر.

ولعب ديفيز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 23 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة.

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