رابطة الأندية الإفريقية تختار المغرب لإقامة مقرها

الجمعة، 17 يناير 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية الإفريقية اليوم الجمعة اختيار المغرب كمقر لها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العام الماضي رسميا عن تأسيس رابطة الأندية الإفريقية.

وضمت رابطة الأندية الإفريقية أفضل 80 نادياً في القارة طبقا لتصنيف الكاف، وفي حال عدم تمثيل أي اتحاد وطني بناد ضمن التصنيف يتم اختيار أفضل أنديتها على مستوى النتائج والتتويجات.

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وأصبح هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني أول رئيس لـ رابطة الأندية الإفريقية.

وتواجد الأهلي ضمن الأندية الأعضاء في الرابطة التي دُشنت اليوم الخميس، ومثله خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالأهلي.

واختيرت جيسيكا ماسونج من نادي كايرز تشيفز الجنوب إفريقي كنائب أول، فيما تواجد بول باسي رئيس أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثانٍ للرئيس.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "فوز هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني بمنصب رابطة الأندية الإفريقية يأتي في ظل عدم حضور ممثل من سيمبا التنزاني أو مازيمبي الكونغولي في الجمعية العمومية، لذلك اختير ثاني من يمثل نفس منطقة الشرق والوسط في القارة".

وأشار "لم يحضر مسؤولو صنداونز وبالتالي تم اختيار ممثل كايرز تشيفز الجنوب إفريقي عن جنوب القارة، وهو نفس الأمر في ممثل غرب إفريقيا".

وجاءت أسماء الأندية الأعضاء:

الأهلي

الرجاء المغربي

الهلال السوداني

ريال باماكو المالي

يانج أفريكانز التنزاني

أس لوتو البنيني

أكوا يونايتد النيجيري

كايرز تشيفز الجنوب إفريقي

مينياما الكونغولي

وأوضح مصدر من كاف في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تم التصويت على أن يتكون مجلس إدارة الرابطة من 15 عضوا يمثلون الاتحادات والمناطق في إفريقيا وسيكون اختيار رئيس الرابطة من داخل الأعضاء في الرابطة".

وأوضح طريقة اختيار رئيس الرابطة قائلا: "يحق لأعلى نادٍ في يتصدر تصنيف كل منطقة من المناطق الست في إفريقيا الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه."

وهم حاليا حسب التصنيفات:

الأهلي - ممثل شمال إفريقيا.

سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي – ممثلا منطقتي الشرق والوسط.

ماميلودي صنداونز – ممثل جنوب إفريقيا.

أسيك ميموزا الإيفواري وهوريا كوناكري الغيني – ممثلا غرب إفريقيا.

وكشف سبب وجود 80 ناديا بين أندية الرابطة موضحا "أسباب توجيه الدعوة لـ80 ناديا من 54 اتحاد هو اختيار أفضل 80 ناديا حسب التصنيفات والنتائج والسنوات القادمة، ويطمح كاف لزيادة عدد الأندية حسب نتائج لما يزيد عن 80 فريقا".

وتتواجد 6 أندية مصرية ضمن أفضل 80 ناديا في القارة هم: الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – فيوتشر – الإسماعيلي.

واختار النادي الأهلي ألا يترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ارتأى عدم الترشح كونها تجربة جديدة ولا تزال غير واضحة على مستوى الصلاحيات والتمويل.

كاف رابطة الأندية الإفريقية
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