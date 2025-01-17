ماجد سامي: هذا ما سنستفيده من انتقال مرموش.. وحالة واحدة تضطر الزمالك لبيع زيزو

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن حجم استفادة ناديه ماديا من صفقة انتقال عمر مرموش لاعبه السابق من أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال سامي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أرباح وادي دجلة من انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي تقترب من 100 مليون جنيه".

وأضاف "في المعتاد كنا نبيع لاعبا واحدا أو 2 لنستفيد ماديا ونحافظ على توازن الفريق، ولكن هبوط الفريق من الدوري الممتاز غير المعادلة ولذلك صرنا نبيع المزيد".

وأوضح "نستفيد ليس فقط من بيع اللاعبين مباشرة بل بالبنود التي نضعها عند رحيل اللاعبين وحقوق الرعاية".

وتابع "إذا أردنا بيع لاعب واعترض المشتري على القيمة المالية نحول المتبقي منها إلى مكافآت وفقا للإنجازات التي نتوقعها من اللاعب".

وواصل "بعت كريم الدبيس للأهلي وقلت لإدارته إنه سينضم للمنتخب الأولمبي، وبالتالي حين حدث ذلك كان لدينا شرط مسبق بمكافأة تخص ذلك".

وكشف "هل كنت أتوقع ما وصل إليه عمر مرموش؟ لا. هذا صعب للغاية.. هل سيخرج أحد من المقاولون العرب ويقول إنه كان يتوقع ما حققه محمد صلاح"؟

وتساءل "ألا تملك مصر من المواهب سوى صلاح ومرموش؟ مستحيل. لو عملنا بشكل منهجي سليم سنخرج المزيد، ولدينا مشروع جديد في منطقة منشية القناطر بالجيزة التي تضم العديد من الأطفال".

وأوضح "رأيت صور لمدير مدرسة يلعب مع الأطفال كرة القدم، فزرته في منشية رضوان بالقرب من سكني في المنصورية، ووجدنا أن المدارس لا تملك الأدوات اللازمة لتدريبات كرة القدم، فأرسلنا لهم المستلزمات ومدربين لتدريب الأطفال من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وكأنهم مشتركون في مدارس كرة".

وأوضح "في كل عام سنختار 20 لاعبا من هؤلاء الموهوبين، وهم الآن يشجعون وادي دجلة، وذهبوا لفعل ذلك في الاستاد، وبالتالي الآن صرنا من الأندية الجماهيرية ولا يمكن لأحد أن يقول عنا من أندية الشركات".

وكشف "اللاعبون الـ 20 الموهوبين سنبني لهم مدرسة للصف الإعدادي والثانوي، وسنواصل تعليمهم حتى نخرج منهم لاعب مصري محترف جديد".

واختتم "سيزداد عدد المحترفين لو طبقنا قواعد اللعب المالي النظيف في مصر وصارت الأندية ملزمة بسداد مديونياتها وإلا تعرضت لخصم النقاط وهكذا ستضطر لبيع لاعبيها في الخارج. إذا تم إلزام الزمالك بدفع المستحقات المتأخرة لاضطر لبيع زيزو. الأمر ينطبق على الأهلي والزمالك وكل الأندية".

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الليلة، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.