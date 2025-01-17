يواصل تذبذب نتائجه.. النصر يتعادل مع التعاون

الجمعة، 17 يناير 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

النصر - التعاون

واصل النصر تذبذب نتائجه وسقط في فخ التعادل مع منافسه التعاون في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أيمريك لابورت للنصر، بينما أحرز سعد فهد الناصر لصالح التعاون.

ويعاني النصر من تذبذب في النتائج، إذ خسر وفاز وتعادل في الـ3 مباريات الماضيين.

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وللمباراة الثانية على التوالي لا يخسر التعاون إذ انتصر على القادسية ثم تعادل الآن مع النصر.

وأصيب محمد سيماكان لاعب النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ودخل علي لاجامي بدلا منه.

وافتتح الناصر النتيجة لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة فهد بن الجميعة.

وتعادل لابورت للنصر في الدقيقة 64 من صناعة أنجيلو.

وشارك الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في المباراة كاملة.

وبهذا التعادل وصل النصر للنقطة 29 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما ارتفع رصيد التعاون للنقطة 22 في المركز الثامن.

التعاون النصر الدوري السعودي رونالدو
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