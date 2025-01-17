قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة مباراة دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد القائمة غياب فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي للإيقاف بسبب الإنذارين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وحسم بيراميدز تأهله إلى دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه ساجرادا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل مروان حمدي هدف فريقه الوحيد.

وللمرة الأولى يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.