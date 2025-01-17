مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

شدد عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت أنه لا يريد أن يكون محمد صلاح الثاني، بل يرغب في صناعة مسار خاص به.

وقال مرموش لقناة دي إم سي: "أنا ومحمد صلاح أصدقاء ومقربين وحقق الكثير من الإنجازات ويساعدني دائما بخبراته وأتعلم منه وأتشرف بتواجدي معه في قائمة أكثر اللاعبين المسجلين في الدوريات الـ5 الكبرى".

وأضاف "لكن في نفس الوقت أريد تحقيق أشياء خاصة بي، لا أريد أن أكون محمد صلاح الثاني، أرغب في أن أكون عمر مرموش".

أخبار متعلقة:
سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي "مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند تقرير يكشف التفاصيل المالية لانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي.. وموعد الحسم الانتقال لـ مانشستر سيتي يقترب.. بيلد: مرموش لن يخوض مواجهة فرانكفورت ودورتموند

وأكمل "صلاح نصحني كثيرا بأن أعمل على عقليتي وكنت أعتقد أن هذا شيء غير هام، لكن عندما جربت الأمر بالفعل صنع الفارق معي كثيرا".

وواصل "لاعبو الكرة يمرون بكثير من الأشياء والتأثيرات مثل ضغوط الجماهير والمدرب وهكذا، ولذلك العمل عقليا هو أن يظل متواضعا ويستمر في العمل والنجاح ولعب أكثر من مباراة بمستوى ثابت وأتحكم في الظروف".

وأكمل "يجب عدم السماع لكلام الآخرين والتركيز في الملعب فقط، عندما تمر بلحظة سيئة تذكر بما فعلته في الماضي وتعود بسرعة أكبر إلى مستواك الجيد".

وكشف "بادرت بتجميع 12 ألف حذاء رياضي لبنك الكساء وتوزيعهم على الفقراء، اللاعبون لديهم تأثير ولذا فعلت ذلك".

وشدد "لا ألعب بحذاء لأول مرة في المباريات على الإطلاق، أخوض به التدريبات أولا قبل أن أشارك بها في اللقاءات".

وواصل "أعيش وحيدا في ألمانيا فعلي إسعاد نفسي بنفسي عن طريق تناول الطعام مع أصدقائي بعد تحقيق الفوز في المباريات".

وتابع "بنسبة 80%-90% والدتي السبب فيما وصلت إليه الآن، كانت دائما تذهب معي إلى التدريبات والمدرسة ولذلك بذلت مجهودا كبيرا".

وأنهى حديثه قائلا: "شقيقي هو قدوتي وكنت أحاول تقليده عندما كنت صغيرا، كنت أرتدي الحذاء الخاص به رغم صغر سني، ثم يأتي رونالدينيو بعده لأنه يلعب من أجل إمتاع نفسه واحتفظ بهذا طوال مسيرته مثلما نفعل نحن عندما كنا صغارا".

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الليلة، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

عمر مرموش الدوري الألماني رونالدينيو إينتراخت فرانكفورت محمد صلاح
نرشح لكم
تحت أنظار عبد المنعم.. نيس يخسر أمام ليل ويتراجع إلى المركز الخامس استفادة كبرى لـ وادي دجلة.. توزيع المساهمة التضامنية حال انتقال مرموش إلى سيتي مدير فرانكفورت: يبدو أن مرموش سيرحل قريبا.. وخطوة مانشستر سيتي كبيرة له وسط ظهور مرموش لتوديع الجمهور.. فرانكفورت ينتصر على دورتموند ماجد سامي: هذا ما سنستفيده من انتقال مرموش.. وحالة واحدة تضطر الزمالك لبيع زيزو تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تحت أنظار عبد المنعم.. نيس يخسر أمام ليل ويتراجع إلى المركز الخامس 46 دقيقة | المحترفون
حمدي فتحي: هذا ما فعلته قبل نهائي القرن.. ولذلك أحب شراكة السولية 56 دقيقة | الدوري المصري
استفادة كبرى لـ وادي دجلة.. توزيع المساهمة التضامنية حال انتقال مرموش إلى سيتي ساعة | تقرير في الجول
مدير فرانكفورت: يبدو أن مرموش سيرحل قريبا.. وخطوة مانشستر سيتي كبيرة له ساعة | الكرة الأوروبية
وسط ظهور مرموش لتوديع الجمهور.. فرانكفورت ينتصر على دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
أغلق طريق ريال مدريد؟ ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ديفيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية الإفريقية تختار المغرب لإقامة مقرها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بالقوس والسهم.. باريس سان جيرمان يعلن ضم كفاراتسخيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك