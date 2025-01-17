مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي

شدد عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت أنه لا يريد أن يكون محمد صلاح الثاني، بل يرغب في صناعة مسار خاص به.

وقال مرموش لقناة دي إم سي: "أنا ومحمد صلاح أصدقاء ومقربين وحقق الكثير من الإنجازات ويساعدني دائما بخبراته وأتعلم منه وأتشرف بتواجدي معه في قائمة أكثر اللاعبين المسجلين في الدوريات الـ5 الكبرى".

وأضاف "لكن في نفس الوقت أريد تحقيق أشياء خاصة بي، لا أريد أن أكون محمد صلاح الثاني، أرغب في أن أكون عمر مرموش".

وأكمل "صلاح نصحني كثيرا بأن أعمل على عقليتي وكنت أعتقد أن هذا شيء غير هام، لكن عندما جربت الأمر بالفعل صنع الفارق معي كثيرا".

وواصل "لاعبو الكرة يمرون بكثير من الأشياء والتأثيرات مثل ضغوط الجماهير والمدرب وهكذا، ولذلك العمل عقليا هو أن يظل متواضعا ويستمر في العمل والنجاح ولعب أكثر من مباراة بمستوى ثابت وأتحكم في الظروف".

وأكمل "يجب عدم السماع لكلام الآخرين والتركيز في الملعب فقط، عندما تمر بلحظة سيئة تذكر بما فعلته في الماضي وتعود بسرعة أكبر إلى مستواك الجيد".

وكشف "بادرت بتجميع 12 ألف حذاء رياضي لبنك الكساء وتوزيعهم على الفقراء، اللاعبون لديهم تأثير ولذا فعلت ذلك".

وشدد "لا ألعب بحذاء لأول مرة في المباريات على الإطلاق، أخوض به التدريبات أولا قبل أن أشارك بها في اللقاءات".

وواصل "أعيش وحيدا في ألمانيا فعلي إسعاد نفسي بنفسي عن طريق تناول الطعام مع أصدقائي بعد تحقيق الفوز في المباريات".

وتابع "بنسبة 80%-90% والدتي السبب فيما وصلت إليه الآن، كانت دائما تذهب معي إلى التدريبات والمدرسة ولذلك بذلت مجهودا كبيرا".

وأنهى حديثه قائلا: "شقيقي هو قدوتي وكنت أحاول تقليده عندما كنت صغيرا، كنت أرتدي الحذاء الخاص به رغم صغر سني، ثم يأتي رونالدينيو بعده لأنه يلعب من أجل إمتاع نفسه واحتفظ بهذا طوال مسيرته مثلما نفعل نحن عندما كنا صغارا".

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الليلة، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.