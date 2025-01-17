تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل
الجمعة، 17 يناير 2025 - 21:39
كتب : FilGoal
أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء، بعد خوضه لمباراة باستيا في الكأس، والتي شهدت فوز نيس 1-0.
وجاء تشكيل نيس كالتالي:
حراسة المرمى: مارسين بولكا
خط الدفاع: جوناثان كلاوس - يوسف نديايشيمي - دانتي - علي عبدي
خط الوسط: هشام بوداوي - بابلو روزاريو
أمامهما: إيفان جيسان - محمد علي تشو - سفيان ديوب
خط الهجوم: جايتان لابورد
ويحتل نيس المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.
بينما يحتل ليل المركز الخامس برصيد 29 نقطة.
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