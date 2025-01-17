تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل

الجمعة، 17 يناير 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء، بعد خوضه لمباراة باستيا في الكأس، والتي شهدت فوز نيس 1-0.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: جوناثان كلاوس - يوسف نديايشيمي - دانتي - علي عبدي

خط الوسط: هشام بوداوي - بابلو روزاريو

أمامهما: إيفان جيسان - محمد علي تشو - سفيان ديوب

خط الهجوم: جايتان لابورد

ويحتل نيس المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل ليل المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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