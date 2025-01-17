بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي

سحق النصر الإمارات منافسه نادي قطر القطري بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي.

وتوج النصر بالبطولة.

وشارك أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وبدر بانون في المباراة بشكل أساسي رفقة نادي قطر.

ولعب الثلاثي في الأهلي من قبل.

وتم استبدال بدر بانون في الدقيقة 83 بدلا من إبراهيم ماجد.

وافتتح علي مبخوت لاعب النصر النتيجة في الدقيقة 13 من صناعة الإيطالي مانولو جابياديني.

وضاعف جابياديني النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة عادل تاعرابت.

وعاد مبخوت لتسجيل ثالث الأهداف من صناعة عبد الله البلوش في الدقيقة 71.

وقلص بن مالانجو الفارق لنادي قطر في الدقيقة 74 من صناعة بانون.

وأضاف البلوش الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 81.

واختتم أحمد عبد الله الأهداف في الدقيقة 88 من ركلة جزاء ليتوج فريقه بالبطولة.