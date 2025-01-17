سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية عن تضاعف ضخم في راتب عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت حال إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وذكر فلوريان بليتينبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا إن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

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وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الليلة، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

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