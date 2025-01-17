كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. منتخب مصر يهزم البحرين في ثاني مبارياته

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على البحرين بنتيجة 35-24 في الجولة الثانية لدور المجموعات الأول في كأس العالم لكرة اليد.

وأنهى الفراعنة الشوط الأول بالتقدم 16-11، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.

وبذلك يتصدر منتخب مصر المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة كرواتيا (نقطتين) مع الأرجنتين (صفر).

بينما تذيل منتخب البحرين المجموعة بلا نقاط.

ويختتم منتخب مصر منافسات المجموعة بمواجهة كرواتيا يوم الأحد 19 يناير.

وضمن الفراعنة التأهل إلى الدور الرئيسي.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأرجنتيني بنتيجة 39-25 في افتتاحية مشواره بالنسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت على صالة أرينا زغرب في كرواتيا.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.