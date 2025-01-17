مؤتمر سلوت: جوتا يشعر بآلام.. وحالة دياز وهذا ما يجب تطويره

أقر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن ديوجو جوتا لاعب الفريق يعاني من آلام.

ويستعد ليفربول لمواجهة منفسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ديوجو جوتا شعر بانزعاجات بعد مباراة نوتنجهام فورست ولم يتدرب أمس الخميس".

وأضاف "من المتوقع أن يكون ليوس دياز على ما يرام بعدما لم يتدرب بسبب التهاب في الحلق".

وأكمل "مباراة بيرنتفورد صعبة وحللنا أسلوبهم ونقاط قوتهم، لديه ضغط عال رجل لرجل ويمكنه الدفاع بخط منخفض ويسجل بجميع الطرق ويستطيع التسجيل من الكرات الثابتة وفي الثواني الأولى".

وشدد "اللاعبون لا يفكرون في جدول الدوري كل يوم مثل وسائل الإعلام، الفريق يعرف أنه عليه أن يكون في أفضل حالة للفوز باللقب".

وأكد "داروين نويز لا يفتقر إلى الثقة، سجلنا العديد من الأهداف وسيسجل نونيز مثلما فعل في العام الماضي، لا أراه يعاني كثيرا".

وكشف "افتقارنا إلى الخروج من المباريات دون استقبال أهداف في الفترة الماضية لا يشكل مصدر للقلق، لكنه أيضا ليس ما نريده".

وأنهى حديثه قائلا: "ما أريد أن نفعله بشكل أفضل هو أن تسجيل هدف قتل المباراة، لأننا حصلنا على الكثير من الفرص ولم نفعل ذلك".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.