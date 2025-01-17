مؤتمر سلوت: جوتا يشعر بآلام.. وحالة دياز وهذا ما يجب تطويره

الجمعة، 17 يناير 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أقر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن ديوجو جوتا لاعب الفريق يعاني من آلام.

ويستعد ليفربول لمواجهة منفسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ديوجو جوتا شعر بانزعاجات بعد مباراة نوتنجهام فورست ولم يتدرب أمس الخميس".

أخبار متعلقة:
ليفربول: بعد شكواه.. فحص طبي لتحديد موقف جوتا من مباراة برينتفورد أماد ديالو: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بكل المباريات.. وازدادت ثقتنا بعد تعادلي ليفربول وأرسنال لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول سانتو: أوقفنا ليفربول في أكثر اللحظات خطورة.. ونستمتع بالمنافسة

وأضاف "من المتوقع أن يكون ليوس دياز على ما يرام بعدما لم يتدرب بسبب التهاب في الحلق".

وأكمل "مباراة بيرنتفورد صعبة وحللنا أسلوبهم ونقاط قوتهم، لديه ضغط عال رجل لرجل ويمكنه الدفاع بخط منخفض ويسجل بجميع الطرق ويستطيع التسجيل من الكرات الثابتة وفي الثواني الأولى".

وشدد "اللاعبون لا يفكرون في جدول الدوري كل يوم مثل وسائل الإعلام، الفريق يعرف أنه عليه أن يكون في أفضل حالة للفوز باللقب".

وأكد "داروين نويز لا يفتقر إلى الثقة، سجلنا العديد من الأهداف وسيسجل نونيز مثلما فعل في العام الماضي، لا أراه يعاني كثيرا".

وكشف "افتقارنا إلى الخروج من المباريات دون استقبال أهداف في الفترة الماضية لا يشكل مصدر للقلق، لكنه أيضا ليس ما نريده".

وأنهى حديثه قائلا: "ما أريد أن نفعله بشكل أفضل هو أن تسجيل هدف قتل المباراة، لأننا حصلنا على الكثير من الفرص ولم نفعل ذلك".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.

ليفربول برينتفورد جوتا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي "مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند مؤتمر جوارديولا: كانت ستتم إقالتي رفقة إدارة أخرى.. وعلى هالاند أن يتخطاني حقق حلمه.. بوكا جونيورز يضم أندير هيريرا رابيد بوخارست في بيان رسمي: سنوقع عقوبات صارمة على بوبيندزا إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب بلجيكا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي 19 دقيقة | المحترفون
تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل 44 دقيقة | المحترفون
بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي ساعة | آسيا
سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. منتخب مصر يهزم البحرين في ثاني مبارياته ساعة | كرة يد
"مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه