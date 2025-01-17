كأس مصر – الفوز الأول.. سموحة يتخطى زد وينتظر الفائز من الزمالك ومودرن سبورت

تخطى سموحة منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس مصر.

وسجل محمد سالم هدف المباراة الوحيد.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لسموحة على زد بمسماه الجديد.

وكان زد في الماضي يسمى إف سي مصر قبل تغيير ملكيته.

وواجه سموحة زد مباراتين من قبل في الدوري المصري وخسر مرة وتعادل في أخرى.

وسيلاقي الفريقان بعضهما البعض في الجولة بعد المقبلة في بطولة الدوري المصري بعد 11 يوما.

ومن المقرر أن يواجه سموحة في دور الـ8 الفائز من مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

وسيواجه الزمالك خصمه مودرن سبورت في دور الـ16 يوم 7 مارس المقبل.

وكاد أن يسجل سموحة هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الأولى إذ سدد صامويل أمادي كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة الثامنة أحرز سالم الهدف من رأسية متقنة.

وسيلعب سموحة ضد الإسماعيلي في المباراة المقبلة له وستكون في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

بينما يلاقي زد غريمه بيراميدز في الجولة ذاتها من الدوري المصري.