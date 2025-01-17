مودرن سبورت يعلن ضم علي فوزي

أعلن مودرن سبورت عن صفقة جديدة في سوق انتقالات الشتاء، بضم علي فوزي ظهير إنبي.

وجاء ما نشره مودرن كالتالي:

يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع علي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

جاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

ويلعب فوزي في صفوف إنبي منذ 2016، حيث انضم إليه قادما من نجع حمادي.

في الوقت ذاته أتم مودرن سبورت اتفاقه مع نادي البنك الأهلي لضم محمد هلال في يناير الجاري.

وينتهي تعاقد محمد هلال مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان هلال قد انضم إلى البنك الأهلي في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

وخاض هلال 7 مباريات مع البنك الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وبشكل عام لعب هلال 91 مباراة بقميص البنك الأهلي وساهم في تسجيل 22 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ولم يحقق مودرن سبورت انتصاره الأول في مسابقة الدوري حتى الآن ويتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.