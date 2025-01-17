عبد القادر وتاو أساسيان في كأس السوبر القطري الإماراتي

يلتقي نادي قطر القطري مع النصر الإماراتي في مباراة كأس السوبر القطري الإماراتي.

وأعلن نادي قطر عن تشكيله، الذي شهد مشاركة أحمد عبد القادر المعار من الأهلي.

كذلك شهد مشاركة زميله سابقا في الأحمر، الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي انضم لتوه في سوق الانتقالات الشتوية من الأهلي.

ويتواجد معهما لاعب ثالث سابق للفريق الأحمر، وهو المدافع المغربي بدر بانون.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: ساطع العباسي

خط الدفاع: معتز البسطامي - عيسى أحمد - خافيير مارتينيز - بدر بانون

خط الوسط: عطاء جابر - كارلوس فينيسيوس - راؤول ساندا

خط الهجوم: بيرسي تاو - بين مالانجو - أحمد عبد القادر.

ونجح نادي قطر في ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال تاو إلى قطر تمت مقابل 160 ألف دولار لصالح الأهلي، بجانب التخلص من راتبه المتبقي والمقدر بـ 600 ألف دولار.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

وبشكل عام لعب تاو بقميص الأهلي 126 مباراة وساهم في 46 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.

كما حصد تاو بقميص الأهلي جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".