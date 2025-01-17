عبد القادر وتاو أساسيان في كأس السوبر القطري الإماراتي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 17:57

كتب : FilGoal

بيرسي تاو مع قطر القطري

يلتقي نادي قطر القطري مع النصر الإماراتي في مباراة كأس السوبر القطري الإماراتي.

وأعلن نادي قطر عن تشكيله، الذي شهد مشاركة أحمد عبد القادر المعار من الأهلي.

كذلك شهد مشاركة زميله سابقا في الأحمر، الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي انضم لتوه في سوق الانتقالات الشتوية من الأهلي.

أخبار متعلقة:
دخل بديلا وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة "الرحيل ليس سهلا".. رسالة وداعية من بيرسي تاو لجماهير الأهلي نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو

ويتواجد معهما لاعب ثالث سابق للفريق الأحمر، وهو المدافع المغربي بدر بانون.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: ساطع العباسي

خط الدفاع: معتز البسطامي - عيسى أحمد - خافيير مارتينيز - بدر بانون

خط الوسط: عطاء جابر - كارلوس فينيسيوس - راؤول ساندا

خط الهجوم: بيرسي تاو - بين مالانجو - أحمد عبد القادر.

ونجح نادي قطر في ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال تاو إلى قطر تمت مقابل 160 ألف دولار لصالح الأهلي، بجانب التخلص من راتبه المتبقي والمقدر بـ 600 ألف دولار.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

وبشكل عام لعب تاو بقميص الأهلي 126 مباراة وساهم في 46 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.

كما حصد تاو بقميص الأهلي جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بيرسي تاو أحمد عبد القادر
نرشح لكم
ماجد سامي: هذا ما سنستفيده من انتقال مرموش.. وحالة واحدة تضطر الزمالك لبيع زيزو مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي "مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند دخل بديلا وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة تقرير يكشف التفاصيل المالية لانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي.. وموعد الحسم
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن ضم كفاراتسخيليا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد سامي: هذا ما سنستفيده من انتقال مرموش.. وحالة واحدة تضطر الزمالك لبيع زيزو 24 دقيقة | المحترفون
يواصل تذبذب نتائجه.. النصر يتعادل مع التعاون 44 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي ساعة | الكرة المصرية
مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي ساعة | المحترفون
تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل ساعة | المحترفون
بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي ساعة | آسيا
سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة