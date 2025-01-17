دخل بديلا وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة

قاد محمد شريف لاعب الخليج فريقه للفوز على منافسه العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل الدولي المصري هدفا لفريقه بعدما دخل بديلا.

وللمرة الأولى التي يسجل فيها شريف بعد 246 يوما.

وعاد الخليج لطريق الانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضية ضد الرياض في الدوري.

بينما تلقى العروبة الهزيمة الثالثة على التوالي، وكذلك لم يتمكن من التسجيل مطلقا في هذه اللقاءات.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لمحمد شريف خلال الموسم الجاري إذ شارك في 5 مباريات.

وافتتح عبد الله السالم النتيجة في الدقيقة 22 من صناعة صالح أبو الشمات.

وضاعف فابيو مارتينز النتيجة في الدقيقة 32 من صناعة عبد الله السالم.

ودخل شريف بديلا في الدقيقة 75 بعد إصابة ديميتريوس كوربيليس.

وحصل عبد الملك الشمري لاعب الرياض على البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 89.

واختتم شريف أهداف فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية أرضية ثم سدد مباشرة في المرمى.

بهذه النتيجة وصل الخليج للنقطة 23 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة 13 في المركز الـ15 وتفصله نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.