طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبد الله السعيد

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "عبد الله السعيد يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وفقا للفحص الذي خضع له اللاعب عقب مباراة حرس الحدود".

وأضاف "اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل أهداف الزمالك: أحمد سيد زيزو (هدفين) ومصطفى شلبي.

فيما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود.

الزمالك حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعد الانتصار على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية.

ولأول مرة يفوز الزمالك تحت قيادة كريسيتان جروس في مباراة متتاليتين في مسابقة الدوري بعدما تعادل في أول مباراتين تحت قيادته ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف وخلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز 16.