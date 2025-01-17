انتهت كأس مصر - سموحة (1)-(0) زد

الجمعة، 17 يناير 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة ضد حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد زد في دور الـ16 من كأس مصر.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 8: جووول محمد سالم من رأسية متقنة.

ق 1: صامويل أمادي لاعب سموحة يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة كأس مصر زد
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