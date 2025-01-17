انتهت كأس مصر - سموحة (1)-(0) زد
الجمعة، 17 يناير 2025 - 17:27
كتب : FilGoal
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انتهت
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 8: جووول محمد سالم من رأسية متقنة.
ق 1: صامويل أمادي لاعب سموحة يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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