انتهت كأس مصر - سموحة (1)-(0) زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد زد في دور الـ16 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------

انتهت

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 8: جووول محمد سالم من رأسية متقنة.

ق 1: صامويل أمادي لاعب سموحة يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل