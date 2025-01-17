كأس مصر - سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي بثنائية في طلائع الجيش

الجمعة، 17 يناير 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - سيراميكا

حجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش.

وفاز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن دور الـ16.

وسجل محمود زلاكة وفخري لاكاي هدفي سيراميكا كليوباترا في شباك طلائع الجيش.

سيراميكا سينتظر الفائز من مواجهة الجونة وتيم إف سي

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر عقب الفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

وصف المباراة

بدأ نادي سيراميكا كلفيوباترا بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأنقذ محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش هدفا محققا بعد انطلاقة من إسلام عيسى لاعب سيراميكا.

وتعرض فتح الله لإصابة قوية ليغادر الملعب ويحل خالد سطوحي بدلا منه في تبديل اضطراري.

ونجح محمود زلاكة في تسجيل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا بعدما تسلم تمريرة متقنة من أحمد قندوسي في الدقيقة 47.

وعزز فخري لاكاي تقدم نادي سيراميكا كليوباترا وسجل الهدف الثاني بعد مرواغة حارس طلائع الجيش في الدقيقة 62.

وأهدر زلاكة فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

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