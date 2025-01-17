شهدت تهديد بالانسحاب.. مسار يفوز على الزمالك برباعية في دوري السيدات

الجمعة، 17 يناير 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

فريق مسار للكرة النسائية

حقق فريق مسار فوزًا كبيرًا على حساب الزمالك بنتيجة 4-1 في الأسبوع الـ17 من دوري السيدات.

أحرز أهداف مسار مهيرة علي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6، 39، فيما سجلت البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجلت هدف الزمالك النيجيرية سينثيا أونديكشي في الدقيقة 20.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم مسار 3-1.

وفي الشوط الثاني، سجلت حلا عبد الصمد الهدف الرابع لتشهد المباراة اعتراضات من لاعبات الزمالك بداعي أن الكرة لم تسكن الشباك.

وقرر الجهاز الفني للزمالك الانسحاب والخروج من ملعب المباراة.

وبعد 8 دقائق من خروج الزمالك من الملعب عاد اللاعبات من جديد لاستئناف اللقاء.

وانتهت المباراة بفوز مسار بنتيجة 4-1.

وبتلك النتيجة ارتقى مسار لصدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة متخطيا الأهلي، ، فيما بقي الزمالك في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

مسار الزمالك دوري السيدات
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