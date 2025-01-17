مؤتمر الشناوي: نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو.. وهدفنا استمرار الأهلي في حصد البطولات

الجمعة، 17 يناير 2025 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي حارس الأهلي

يقدر محمد الشناوي قائد الأهلي صعوبة المباراة التي تنتظر فريقه أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو وهدفنا هو الفوز والحصول على صدارة المجموعة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: أورلاندو أرهقنا ذهابا.. ولدينا غيابات ولكن الأهلي بمن حضر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام أورلاندو إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب بلجيكا تقرير يكشف التفاصيل المالية لانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي.. وموعد الحسم

وأضاف"أورلاندو فريق قوي، وحقق انتصارات عديدة داخل وخارج ملعبه في دور المجموعات، وهو ما يعني أن المباراة ستحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز".

وأتم"نحن كلاعبين نتدرب بقوة ونجدد دوافعنا باستمرار. هدفنا دائما أن يستمر الأهلي في المرتبة الأولى ويحصد الألقاب ويسعد جماهيره".

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما مواجهة أورلاندو ستكون لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.

الأهلي أورلاندو
نرشح لكم
قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو خبر سيئ للمصري.. تأكد إصابة الشامي بقطع في الرباط الصليبي كأس مصر – الفوز الأول.. سموحة يتخطى زد وينتظر الفائز من الزمالك ومودرن سبورت مؤتمر مدرب بيراميدز: التأهل لا يكفي.. ووجودنا ضمن أفضل 8 في إفريقيا فخر كبير مودرن سبورت يعلن ضم علي فوزي مران الزمالك – تدريبات بدنية قوية.. وتأهيل ثنائي الفريق من الإصابة كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع محمد هلال طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبد الله السعيد
أخر الأخبار
"مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: جوتا يشعر بآلام.. وحالة دياز وهذا ما يجب تطويره 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر سيئ للمصري.. تأكد إصابة الشامي بقطع في الرباط الصليبي 41 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر – الفوز الأول.. سموحة يتخطى زد وينتظر الفائز من الزمالك ومودرن سبورت 47 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت كرة يد - مصر (35)-(24) البحرين.. مجموعات كأس العالم ساعة | كرة يد
مؤتمر مدرب بيراميدز: التأهل لا يكفي.. ووجودنا ضمن أفضل 8 في إفريقيا فخر كبير ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: كانت ستتم إقالتي رفقة أدارة أخرى.. وعلى هالاند أن يتخطاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه