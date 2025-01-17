مؤتمر الشناوي: نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو.. وهدفنا استمرار الأهلي في حصد البطولات

يقدر محمد الشناوي قائد الأهلي صعوبة المباراة التي تنتظر فريقه أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو وهدفنا هو الفوز والحصول على صدارة المجموعة".

وأضاف"أورلاندو فريق قوي، وحقق انتصارات عديدة داخل وخارج ملعبه في دور المجموعات، وهو ما يعني أن المباراة ستحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز".

وأتم"نحن كلاعبين نتدرب بقوة ونجدد دوافعنا باستمرار. هدفنا دائما أن يستمر الأهلي في المرتبة الأولى ويحصد الألقاب ويسعد جماهيره".

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما مواجهة أورلاندو ستكون لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.