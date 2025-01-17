تشكيل زد - مصطفى العش أساسي أمام سموحة في الكأس

الجمعة، 17 يناير 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

مصطفى العش

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتواجد مصطفى العش مدافع الفريق أساسيا في تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف

الوسط: عبد الرحمن عماد - بيتر زيلو موتوموسي - أحمد عادل

الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين - مصطفى زيكو

كأس مصر زد مصطفى العش سموحة
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