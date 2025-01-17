تشكيل زد - مصطفى العش أساسي أمام سموحة في الكأس

خبر سيئ للمصري.. تأكد إصابة الشامي بقطع في الرباط الصليبي

التشكيل - قندوسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا.. وشيكا يقود هجوم طلائع الجيش

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير.. مصر أمام البحرين في بطولة العالم لليد ومواجهة قوية لمرموش