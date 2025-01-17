مؤتمر كولر: أورلاندو أرهقنا ذهابا.. ولدينا غيابات ولكن الأهلي بمن حضر

الجمعة، 17 يناير 2025 - 16:09

كتب : أحمد الخولي

كولر - الأهلي ضد شباب بلوزداد

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه ضد أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "لدينا إصابات عديدة ومؤثرة ولكن جودة لاعبينا تعوض الغائبين وكل من يشارك يملك فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد وإثبات جدارته".

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وأضاف "هدفنا تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وهذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكننا نستعد جيدا ولدينا قائمة كبيرة قادرة على تعويض الغيابات".

وشدد "تنتظرنا مواجهة صعبة، لأن المنافس لعب بشكل جيد ويتصدر المجموعة وأرهقنا على ملعبه خلال مباراة الذهاب".

وتابع "نحن أقوياء ونعتمد على جمهورنا الذي يمنحنا قوة كبيرة. الأهلي دائما بمن حضر ولدينا ثقة في الجميع والكل جاهز لجميع المباريات".

وأتم "الفوز بالبطولة؟ ما زال الحديث مبكرا عن حظوظنا ولكن الانتصارات تعد مؤشر على ذلك، لقد توجنا باللقب مرتين ونسعى للقب الثالث على التوالي".

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما مواجهة أورلاندو ستكون لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.

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