إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب بلجيكا

الجمعة، 17 يناير 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

دومينيكو تيديسكو - مدرب بلجيكا ضد أوكرانيا - يورو 2024

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إقالة الألماني دومينيكو تيديسكو المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون.

وتولى تيديسكو المسؤولية في فبراير 2023، فيما أوضح الاتحاد البلجيكي أنه جار البحث عن خليفته لقيادة المنتخب.

ولم يقدم المنتخب البلجيكي الأداء المنتظر بعدما حصل على المركز الثالث في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، وكذلك الخروج من دور الـ16 في يورو 2024.

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وجاء في بيان الاتحاد البلجيكي: "بدأ دومينيكو كمدرب ممتاز للمنتخب وأثبت أنه لا تزال هناك أشياء عظيمة ممكنة، حتى بعد توديع الجيل السابق، لقد قام بدمج عدد من اللاعبين الشباب في الفريق، ويمكن لخليفته البناء على ذلك، نود أن نشكره وفريقه على تعاونهم وعملهم الجاد، ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل."

فيما رد دومينيكو تيديسكو معلقا: "كنت فخور دائما بكوني مدربًا للمنتخب البلجيكي، لقد حققنا أشياء عظيمة معًا، رحلة جميلة الآن للأسف تقترب من نهايتها، أنا متأكد بنسبة 100% من أن الفريق سينتصر على أوكرانيا وسيتأهل بثقة إلى كأس العالم، لا يزال هذا الفريق في بداية تطوره".

وسيلعب المنتخب البلجيكي مباراتين فاصلتين أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية يومي 20، و23 مارس القادم.

منتخب بلجيكا دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا
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