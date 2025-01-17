دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام أورلاندو

الجمعة، 17 يناير 2025 - 15:33

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - الأهلي ضد أورلاندو

سيخوض الأهلي مواجهة أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا بدوري الأبطال بزيه التقليدي.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعُفد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والطاقم الإداري للناديين وطاقم التحكيم.

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وسيرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

فيما يلعب أورلاندو بالطاقم الأسود الكامل ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما مواجهة أورلاندو ستكون لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.

الأهلي أورلاندو بايرتس
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