الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات

الجمعة، 17 يناير 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد نادي الفتح السعودي 3 فترات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرارات فيفا تجاه 16 ناديا سعوديا ممنوع من القيد.

ومن بين الأندية التي تعرضت لإيقاف القيد 4 أندية ضمن دوري روشن وهم: ضمك، والوحدة، والعروبة، والفتح

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وتعرض الفتح السعودي الذي يقوده فنيا جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، للهزيمة أمام الهلال بنتيجة 9-0 في الدوري السعودي.

وكان الفتح طلب ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري.

ويضم ضمك بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق.

ويحتل الفتح المركز الـ18 والأخير برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

الفتح السعودي جوزيه جوميز فيفا
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