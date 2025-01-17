الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد نادي الفتح السعودي 3 فترات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرارات فيفا تجاه 16 ناديا سعوديا ممنوع من القيد.

ومن بين الأندية التي تعرضت لإيقاف القيد 4 أندية ضمن دوري روشن وهم: ضمك، والوحدة، والعروبة، والفتح

وتعرض الفتح السعودي الذي يقوده فنيا جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، للهزيمة أمام الهلال بنتيجة 9-0 في الدوري السعودي.

وكان الفتح طلب ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري.

ويضم ضمك بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق.

ويحتل الفتح المركز الـ18 والأخير برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 18 نقطة.