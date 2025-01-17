خبر في الجول - الاتحاد الليبي يتمسك بضم كهربا.. وينافس الزوراء العراقي مجددا

الجمعة، 17 يناير 2025 - 14:50

كتب : أحمد الخولي

محمود كهربا - الأهلي

يتمسك نادي الاتحاد الليبي بضم محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعرض نادي الاتحاد الليبي لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح مؤمن سليمان مدربه السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد الليبي عاد لتكثيف مفاوضاته لضم كهربا بعد الاتفاق مع مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق على تسوية مستحقاته.

أخبار متعلقة:
الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة خبر في الجول – كهربا يوافق على عرض الزوراء.. وخطوة متبقية وجهة كهربا المحتملة.. محامي مؤمن سليمان لـ في الجول: سيتم حل أزمة الاتحاد الليبي خلال أيام

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

وكشف ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء في وقت سابق عن كافة التفاصيل حول مفاوضات ضم كهربا.

وقال ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء العراقي عبر قناة أي نيوز: "محمود كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزوراء، المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ونتمنى أن يكون حسم الصفقة قريبا".

وأوضح "الخلاف في المفاوضات مع كهربا كان على المقابل المادي لكن وصلنا لحلول".

وتابع "بالفعل اللاعب كان يرغب في الحصول على 600 ألف دولار في الستة أشهر المقبلة من الموسم".

وأضاف "ما يتبقى إلا القليل لحسم صفقة كهربا وإعلانه رسميا ضمن صفوف الزوراء، وصلنا خلال المفاوضات لضمه مقابل راتب 400 ألف دولار في إعارة حتى نهاية الموسم".

واختتم ليث حسين تصريحاته "كهربا لاعب كبير وضمن خططنا تدعيم الفريق بلاعبين ذوي مستوى عال، ونعلم عن رغبة الاتحاد الليبي لكن نتمنى أن حسم الصفقة سيكون من نصيبنا لأنه لاعب مهم".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي الأخيرة ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

كهربا الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر قائد أولاندو: ما يهمنا هو الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي مؤتمر الشناوي: نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو.. وهدفنا استمرار الأهلي في حصد البطولات تشكيل زد - مصطفى العش أساسي أمام سموحة في الكأس مؤتمر كولر: أورلاندو أرهقنا ذهابا.. ولدينا غيابات ولكن الأهلي بمن حضر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام أورلاندو مباشر كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. جووول الثاني التشكيل - قندوسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا.. وشيكا يقود هجوم طلائع الجيش تقرير قطري: الشمال يفاوض الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد أكرم توفيق
أخر الأخبار
مؤتمر قائد أولاندو: ما يهمنا هو الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: نعلم صعوبة مواجهة أورلاندو.. وهدفنا استمرار الأهلي في حصد البطولات 15 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل زد - مصطفى العش أساسي أمام سموحة في الكأس 17 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أورلاندو أرهقنا ذهابا.. ولدينا غيابات ولكن الأهلي بمن حضر 41 دقيقة | الكرة المصرية
إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام أورلاندو ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات ساعة | سعودي في الجول
مباشر كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. جووول الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة