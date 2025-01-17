خبر في الجول - الاتحاد الليبي يتمسك بضم كهربا.. وينافس الزوراء العراقي مجددا

يتمسك نادي الاتحاد الليبي بضم محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعرض نادي الاتحاد الليبي لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح مؤمن سليمان مدربه السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد الليبي عاد لتكثيف مفاوضاته لضم كهربا بعد الاتفاق مع مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق على تسوية مستحقاته.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

وكشف ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء في وقت سابق عن كافة التفاصيل حول مفاوضات ضم كهربا.

وقال ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء العراقي عبر قناة أي نيوز: "محمود كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزوراء، المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ونتمنى أن يكون حسم الصفقة قريبا".

وأوضح "الخلاف في المفاوضات مع كهربا كان على المقابل المادي لكن وصلنا لحلول".

وتابع "بالفعل اللاعب كان يرغب في الحصول على 600 ألف دولار في الستة أشهر المقبلة من الموسم".

وأضاف "ما يتبقى إلا القليل لحسم صفقة كهربا وإعلانه رسميا ضمن صفوف الزوراء، وصلنا خلال المفاوضات لضمه مقابل راتب 400 ألف دولار في إعارة حتى نهاية الموسم".

واختتم ليث حسين تصريحاته "كهربا لاعب كبير وضمن خططنا تدعيم الفريق بلاعبين ذوي مستوى عال، ونعلم عن رغبة الاتحاد الليبي لكن نتمنى أن حسم الصفقة سيكون من نصيبنا لأنه لاعب مهم".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي الأخيرة ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.