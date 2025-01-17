انتهت في دوري السيدات - مسار (4)-(1) الزمالك
الجمعة، 17 يناير 2025 - 14:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مسار والزمالك في الأسبوع الـ17 من دوري السيدات.
ويحتل مسار صدارة الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يحل الزمالك في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
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نهاية المباراة بفوز مسار 4-1
10 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق 88.. استئناف مباراة مسار والزمالك بعد عودة لاعبات والجهاز الفني للفريق الأبيض
ق 80.. لاعبات والجهاز الفني للزمالك يغادرون الملعب اعتراضا على الهدف الرابع.
ق 74.. جوووووول حلا عبد الصمد تسجل الهدف الرابع برأسية .. واعتراضات من لاعبات الزمالك بداعي أن الكرة لم تسكن الشباك
نهاية الشوط الأول بتقدم مسار 3-1
ق 45+5.. جوووووول الثالث لصالح مسار من رأسية للبوروندية نيونكورو
ق 39.. جووووول مهيرة علي يسجل الهدف الثاني لمسار بعد المرور من حارسة الزمالك لتضع الكرة في الشباك.
ق 20.. جووووول النيجيرية سينثيا أونديكشي تسجل التعادل للزمالك من رأسية قوية تسكن الشباك.
ق 6.. جووووول مهيرة علي تسجل الهدف الأول لمسار من ضربة جزاء
بداية المباراة