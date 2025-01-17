التشكيل - قندوسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا.. وشيكا يقود هجوم طلائع الجيش
الجمعة، 17 يناير 2025 - 14:07
كتب : محمد عبد العظيم
يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في كأس مصر.
وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تشكيله للمباراة الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: عبد الله مجدي – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد
الوسط: محمد صادق – أحمد قندوسي – محمد عادل
الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"
فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شعبان
الدفاع: أحمد عبد الرحمن -أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.
الوسط: حميد ماو - فريد شوقي - مصطفى جابر
الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.
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