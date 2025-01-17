التشكيل - قندوسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا.. وشيكا يقود هجوم طلائع الجيش

الجمعة، 17 يناير 2025 - 14:07

كتب : محمد عبد العظيم

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في كأس مصر.

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تشكيله للمباراة الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

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الدفاع: عبد الله مجدي – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: محمد صادق – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد عبد الرحمن -أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - فريد شوقي - مصطفى جابر

الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري قندوسي
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