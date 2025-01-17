ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا

الجمعة، 17 يناير 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد ويونيون برلين

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق.

وكشف ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة كامافينجا في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يكشف النادي الملكي عن فترة غياب كامافينجا عن الفريق.

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وشارك كامافينجا في الدقيقة 70 خلال مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 5-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس يوم الأحد في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة خلف أتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ريال مدريد كامافينجا
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