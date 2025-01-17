نيمار: لم أترك برشلونة من أجل الأفضل بالعالم.. ومبابي شعر بالغيرة من ميسي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

ميسي - مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

تحدث نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي الحالي عن كواليس تركه برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بعدما سدد النادي الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وقال نيمار عبر بودكاستا يقدمه روماريو أسطورة الكرة البرازيلية: "لم أترك برشلونة وأذهب باريس سان جيرمان لأكون اللاعب الأفضل في العالم".

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وأوضح "ميسي قال لي: لماذا تغادر؟ هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟ يمكنني أن أجعلك أفضل لاعب في العالم".

وتابع "قلت له لا. إنه شيء شخصي. الناحية المالية كانت أفضل مما كنت عليه في برشلونة، وأردت أن ألعب مع البرازيليين. كان هناك تياجو سيلفا، وداني ألفيش، وماركينيوس، ولوكاس مورا. لقد كانوا جميعاً أصدقائي".

وقضى نيمار رفقة ميسي 4 سنوات ذهبية في صفوف برشلونة قبل أن يقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وعن علاقة الثنائي كيليان مبابي وميسي في باريس سان جيرمان قال: "مبابي لم يغضب عندما جاء ميسي إلى سان جيرمان، لكنه أصبح يشعر بالغيرة قليلا".

وواصل "لقد قضينا بعض الأعوام الجيدة معا، ولكن بعد ذلك، عندما وصل ميسي، أعتقد أنه شعر بالغيرة قليلا".

وأتم "لم يكن يريد مشاركتي مع أي شخص، ثم بدأت المعارك وتغيير السلوك"

وتزامل الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي في صفوف باريس سان جيرمان خلال موسمي 2021-2022 و2022-2023.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023، فيما ذهب نيمار إلى الهلال في التوقيت ذاته.

بينما انضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد بداية الموسم الحالي، ورحل الثلاثي عن باريس سان جيرمان في انتقال حر عقب نهاية عقودهم.

نيمار ميسي برشلونة
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