هالاند: مانشستر سيتي يملك البيئة التي تساعد على تقديم الأفضل.. وأشكر جوارديولا

الجمعة، 17 يناير 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - هالاند

أعرب إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع ناديه بعقد طوبل الأمد.

وأعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد مهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند لمدة 10 سنوات مقبلة.

وقال هالاند عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "سعيد للغاية بعد التوقيع على عقدي الجديد وأن أكون قادرا على قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

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وأضاف "مانشستر سيتي يملك البيئة التي تساعد على تحقيق أفضل ما لدى الجميع. أشكر جوراديولا وزملائي بعد مساعدتي خلال العامين الماضيين".

وأتم "أريد أن أستمر في التطور، وأواصل العمل للتحسن وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لمحاولة ومساعدة فريقي على تحقيق المزيد من النجاح للمضي قدما ".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند السابق في يونيو 2027.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وانضم النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 111 هدفا في 126 مباراة.

وتوج هالاند بلقبين للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر.

هالاند مانشستر سيتي
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