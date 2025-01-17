الانتقال لـ مانشستر سيتي يقترب.. بيلد: مرموش لن يخوض مواجهة فرانكفورت ودورتموند

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن غياب عمر مرموش عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند المقررة مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف فرانكفورت منافسه دورتموند في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، في الأسبوع الـ18 من الدوري الألماني.

وذكرت الصحيفة الألمانية: "الآن الصفقة تقترب أكثر، عمر مرموش سيغادر آينتراخت فرانكفورت ويحقق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأكملت الصحيفة: "حتى وقت متأخر من مساء الخميس لم يتلق فرانكفورت عرضا أخيرا رسميا مكتوبا من مانشستر سيتي، ولكن من المتوقع أن يكون خلال اليوم الجمعة".

وسردت بيلد: "سيتم مناقشة تكاليف انتقال تزيد عن 80 مليون يورو وهذا يتوافق مع مطالب فرانكفورت، ليوقع مرموش عقدا لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة مرموش أمام فرايبوج كانت الأخيرة والوداعية مع الجماهير حيث نجح في تسجيل هدف وتمريرتين حاسمتين.

وأتمت "تم الاتفاق يوم الخميس على أن مرموش لن يلعب بعد الآن ضد دورتموند إذا تم تقديم عرض أدى بوضوح إلى الاتفاق".

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

ويسعى فرانكفورت لاستمرار نتائجه الإيجابية خاصة في ظل تراجع منافسه بوروسيا دورتموند الذي سقط أمام باير ليفركوزن 3-2 بداية العام، وخسر أمام كييل الذي يحتل المركز الأخير.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.