تقرير قطري: الشمال يفاوض الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد أكرم توفيق

يسعى نادي الشمال القطري لشراء المدة المتبقية في عقد أكرم توفيق لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن نادي الشمال يسعى للتفاوض مع الأهلي لشراء ما تبقى من عقد أكرم توفيق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى أن أكرم توفيق أتم اتفاقه مع نادي الشمال القطري، على أن ينضم لفريقه اعتبارا من بداية الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة عن توقيع أكرم توفيق بشكل رسمي مع نادي الشمال بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط أكرم توفيق بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد بصورة طبيعية.

ويحتل الشمال القطري المركز السادس في الدوري عقب مرور 12 جولة من أصل 22 بالمسابقة.

وجمع الشمال 16 نقطة ويفصله 9 نقاط عن المركزين الثاني والثالث المؤهلين للبطولات الآسيوية.

بينما ينفرد الدحيل بصدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل سجلهما إمام عاشور ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري عقب مرور 8 جولات برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي على استاد القاهرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.