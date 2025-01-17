مدرب دجلة لـ في الجول: مرموش رفض عرض الأهلي.. وقرر تغيير مركزه بسبب رمضان صبحي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 11:22

كتب : رضا السنباطي

عمر مرموش مع متولي محمد مدرب ناشئي وادي دجلة

كشف متولي محمد مدرب عمر مرموش الأسبق خلال فترة لعبه مع ناشئي في وادي دجلة عن رغبة الأهلي السابقة في ضم عمر مرموش، ولكن لم تتم الصفقة لرغبة مرموش في الاحتراف في أوروبا.

وأوضح متولي محمد مدرب ناشئي وادي دجلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ياسر رجب مدرب قطاع الناشئين بالأهلي في ذلك التوقيت تحدث معي لرغبتهم في التعاقد مع مرموش ولكن الأمور لم تستكمل لرغبة مرموش في الاحتراف".

وأضاف "علي أبو جريشة تحدث مع باتريس كارتيرون لمشاهدته في الناشئين لكي يتم تصعيده للفريق الأول، وبالفعل تم تصعيده في عمر 16 عاما، ووقع عقد احتراف وشارك مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول وقتها".

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وأكمل مدرب دجلة: "إدارة وادي دجلة برئاسة ماجد سامي سهلت احتراف عمر مرموش سريعا".

وأشار إلى أن مرموش لم تكن لديه الرغبة للانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك: "تحدث معي وأخبرني أنه يريد أن يكون حديث العالم".

وعن المركز الأفضل لمرموش، رد متولي "كان يشارك معي في قطاع ناشئي وادي دجلة في مركز الجناح الأيسر وكنت أرى أنه المركز الأفضل له".

واستكمل حديثه عن نصائحه لمرموش في ذلك المركز: "كنت أنصحه دائما بالتسديد عقب المراوغة وكان مميزا جدا، عندما تشاهد أهدافه في الدوري الألماني ستجدها تشبه أهدافه مع وادي دجلة".

وأضاف: "في الركلات الحرة كان يسجل من كل الزوايا، آخر مواسمه في قطاع الناشئين سجل هاتريك أمام الأهلي وإنبي فالجميع كان لقب فريق دجلة وقتها بـ (فريق مرموش) بفضل أهدافه الكثيرة".

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وعن مركزه في الملعب، أوضح مدرب دجلة: "مرموش تحدث معي لرغبته في أن يبتعد عن مركز رمضان صبحي في المنتخب، لكني ذكرت له بأنه سيكون الأفضل أن يشارك في مركز الجناح".

وكشف مدرب دجلة للناشئين عن كواليس حواره مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول وقتها: "كان يرغب ميدو في مشاركة مرموش كمهاجم"

يذكر أن مرموش لم ينضم لقائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب، المنتخب الذي كان يضم بين صفوفه رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر، ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان في مركز المهاجم الصريح.

وانضم مرموش إلى صفوف منتخب الشباب مواليد 1997 تحت قيادة معتمد جمال، رغم أن النجم المصري من مواليد 1999.

وبرر متولي محمد نجاح مرموش في أوروبا في مركز المهاجم: "في أوروبا يستطيعون توظيف اللاعبين بشكل جيد لأن طرق اللعب تخدم أفكارهم ولذلك نجح مرموش".

وكشف مدرب دجلة عن أزمة واجهت مرموش في صغره: "كان يواجه مشكلة بسبب المدرسة حيث كانوا يرفضون خروجه مبكرا للتدريب، كان يأتي متأخرا في الخامسة مساء وكان يخوض معي تدريب خاص".

وأضاف: "كان عمال النادي ينتظرونه ويساعدونه في مواصلة التدريب، كان يعتبر تدريب خاص عوضا عن تأخره في التدريب الأساسي مع فريقه، ولكن المدرسة كانت تسمح له بالخروج مبكرا وقت المباريات الرسمية".

وأتم "كنت أتحدث مع مرموش بأن عائلته تحب التعليم فلماذا تتعب نفسك، فرده كان (أنا عاشق لكرة القدم)".

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ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن ينضم عمر مرموش رسميا إلى مانشستر سيتي في صفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو، وفقا للتقارير الأوروبية، ليكون اللاعب المصري الأغلى في التاريخ.

فرانكفورت عمر مرموش وادي دجلة
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