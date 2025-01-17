مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد هالاند 10 سنوات

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد مهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند لمدة 10 سنوات مقبلة.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند السابق في يونيو 2027.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعغه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وسيبلغ هالاند في حالة استمراره حتى نهاية عقده وقتها 34 عاما.

وكان موقع ذا أثلتيك قد كشف عن تجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى 2034 قبل أن يعلن النادي الإنجليزي بشكل رسمي.

واوضح التقرير انه تم إزالة أي شروط جزائية تم وضعها في عقد هالاند.

وانضم النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 111 هدفا في 126 مباراة.

وتوج هالاند بلقبين للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر.