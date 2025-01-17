رومانو: سولشاير مدربا جديدا لـ بشكتاش التركي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر يونايتد

سيعود المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للتدريب مجددا بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للنرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل 3 سنوات ومنذ ذلك الحين لم يعمل كمدرب مرة أخرى.

وبحسب رومانو، فإن بشكتاش التركي سيعلن عن تعيين سولشاير مدربا جديدا له.

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وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، أن مدرب مانشستر يونايتد السابق سيوقع عقدا حتى 2026 مع النادي التركي.

سولشاير يبدو أنه تراجع عن قرار عدم العودة للتدريب في كرة القدم مرة أخرى واعتزال المهنة.

وقال سولشاير في نوفمبر الماضي عبر تصريحات لإذاعة NRK النرويجية: "الآن أفعل بالضبط ما أريده وأستمتع بنفسي".

وأضاف "ماليا لا أحتاج إلى أي شيء، وأشعر الآن أنني في حالة جيدة جدا لدرجة لدرجة أنه لابد أن يكون هناك شيء ما يحفزني بما فيه الكفاية لأختار السفر من نوردمور".

وواصل "أعتقد أن تدريب أحد المنتخبات يناسبني لكن لا يمكن أن يكون على الجانب الآخر من العالم، كان أمامي خياران لكن الأمر كان سيستغرق نصف يوم للسفر إلى هناك مع فارق التوقيت الكبير، لذلك قررت عدم قبول العروض حتى لو كان بإمكاني المشاركة في بطولة كبيرة".

وتعد نوردمور منطقة في شمال النرويج بها العديد من الجزر وكانت مملكة صغيرة تابعة للفايكنج في العصور الوسطى.

ويمتلك سولشاير مشروعا سكنيا في النرويج صرف عليه ما يقرب من 800 ألف جنيه إسترليني في عام 2010.

كما يعمل حاليا كمحلل فني لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل جزئي.

بشكتاش سولشاير
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