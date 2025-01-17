مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير.. مصر أمام البحرين في بطولة العالم لليد ومواجهة قوية لمرموش

يستأنف المنتخب المصري مبارياته في بطولة العالم لليد مساء اليوم بمواجهة البحرين.

كما تقام مواجهتان في دور الـ16 لكأس مصر، حيث يلتقي سموحة أمام زد، وسيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش.

ويستضيف آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش منافسه بوروسيا دورتموند الساعة 9:30.

كما يخوض نيس مواجهة أمام ليل في تمام العاشرة مساء اليوم في الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي.

ويمكنك الاطلاع على كافة مواعيد مباريات اليوم 17 يناير 2025 بالضغط هنا

كأس مصر

سموحة × زد الساعة 5:30 عبر قناة أون تايم سبورتس

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش الساعة 2:30 عبر قناة أون تايم سبورتس

بطولة العالم لليد

البحرين × مصر الساعة 7 مساءً عبر قناة أون تايم سبورتس

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند الساعة 9:30 عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

الدوري الإيطالي

روما × جنوى الساعة 9:45 عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري الفرنسي

ليل × نيس الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.