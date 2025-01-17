كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم

كشف ديفيد إسكودي مستشار مجلس مدينة برشلونة عن ملف ملعب كامب نو بعد التجديد لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

وقال إسكودي في تصريحات إعلامية: "ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد هو الخيار الأنسب لاستضافة نهائي كأس العالم 2030".

وأضاف "هذا القرار يبدو منطقيا نظرًا لكونه أكبر ملعب في إسبانيا من حيث السعة وللجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها مدينة برشلونة".

وأوضح "لدينا أفضل مدينة وأفضل ملعب مقارنة بملفات ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد و"الملعب الكبير حسن الثاني" في الدار البيضاء بالمغرب.

وكشف "وفقا للملف المقدم، مدريد تعاني من محدودية في عدد المقاعد مقارنة بالمواصفات المطلوبة لنهائي المونديال، بينما برشلونة قدمت ملفا قويا للغاية ولا يمكن تجاهل الإمكانيات التي يوفرها الملعب والمدينة".

وكانت تشير العديد من التقارير الإعلامية إلى كون سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد هو الأقرب لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

وتقام البطولة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.