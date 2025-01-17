كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم

الجمعة، 17 يناير 2025 - 03:34

كتب : FilGoal

كامب نو

كشف ديفيد إسكودي مستشار مجلس مدينة برشلونة عن ملف ملعب كامب نو بعد التجديد لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

وقال إسكودي في تصريحات إعلامية: "ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد هو الخيار الأنسب لاستضافة نهائي كأس العالم 2030".

وأضاف "هذا القرار يبدو منطقيا نظرًا لكونه أكبر ملعب في إسبانيا من حيث السعة وللجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها مدينة برشلونة".

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وأوضح "لدينا أفضل مدينة وأفضل ملعب مقارنة بملفات ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد و"الملعب الكبير حسن الثاني" في الدار البيضاء بالمغرب.

وكشف "وفقا للملف المقدم، مدريد تعاني من محدودية في عدد المقاعد مقارنة بالمواصفات المطلوبة لنهائي المونديال، بينما برشلونة قدمت ملفا قويا للغاية ولا يمكن تجاهل الإمكانيات التي يوفرها الملعب والمدينة".

وكانت تشير العديد من التقارير الإعلامية إلى كون سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد هو الأقرب لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

وتقام البطولة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

برشلونة كأس العالم 2030 ريال مدريد كامب نو سانتياجو بيرنابيو
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