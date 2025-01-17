أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد رضاه عن رد فعل الفريق بعد فقدان التقدم في الوقت الأصلي لمواجهة سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ما حدث يمكن تفسيره ببساطة. عندما أوشكت المباراة على النهاية تلقينا هدفين وأعدنا فتحها من جديد".

وأضاف "من الواضح أن هذا لا يجب أن يحدث. نتدرب لتجنب هذا النوع من الأخطاء وعدم التراخي حتى النهاية".

وواصل "كان رد فعل الفريق جيدا في الوقت الإضافي. لعبنا مباراة جيدة في أول 70 دقيقة، والوقت الإضافي كان جيدا".

وأكمل "لقد أظهر إندريك جودته. إنه مهاجم وعندما تتاح له الفرصة يسدد تسديدات استثنائية".

وعن صافرات الاستهجان ضد الفريق في بداية المباراة قال: "إنها صفعة من الجماهير للفريق ولللاعبين وللمدرب. هذا مقبول بالنظر لما حدث في المباراة ضد برشلونة".

وأوضح "لقد تفاعل الفريق مع الصافرات بشكل جيد، وخاصة تشواميني الذي لعب بشكل جيد للغاية".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها سيلتا فيجو ضد الحارس أندري لونين قال: "لم أرها وبالتالي لا أعرف ماذا أقول".

وعن عدم عودة الحكم لشاشة تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللقطة قال: "هذا سؤال صعب. أعتقد أن حكم الفيديو المساعد تحدث مع الحكم واتخذا هذا القرار. لا أعرف ما إذا كان صحيحًا أم لا فأنا لم أرَ الإعادة".

وتغلب ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة جنونية بدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

تقدم ريال مدريد بهدفي كيليان مبابي وفينيسيوس، وتعادل سيلتا فيجو بهدف جوناثان بامبا وركلة جزاء ماركو أسينسيو في الدقائق الأخيرة.

وفي الشوط الثاني من الوقت الإضافي سجل ريال مدريد 3 أهداف، بواقع هدفين من إندريك وهدف من فيديريكو فالفيردي.

وبذلك يتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس، ليكتمل عقد المتأهلين.

وتأهل برشلونة وأوساسونا وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وليجانيس وخيتافي وفالنسيا.