إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة جنونية، تغلب ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

حاول الملكي بتسديدة خطيرة من براهيم دياز في الدقيقة 30 تصدى لها الحارس إيفان فيار.

وفي الدقيقة 38 سجل كيليان مبابي الهدف الأول بعد تمريرة من داني سيبايوس.

وبذلك صار مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 6 بطولات مختلفة مع فريقه في الموسم الأول له، بعد بيدرو رودريجيز مع برشلونة.

وفي الدقيقة 48 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بعد تمريرة من براهيم دياز.

وأتى أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من دياز وسيبايوس في الدقيقة 70.

وكاد جولر يقتل المباراة بالثالث في الدقيقة 77 ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 79 أتى إندريك وفيديريكو فالفيردي بدلا من مبابي ولوكا مودريتش.

وبدأت عودة سيلتا فيجو بعد خطأ دفاعي أسفر عن هدف جوناثان بامبا في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 91 ارتكب راؤول أسينسيو مخالفة داخل المنطقة منحت سيلتا فيجو ركلة جزاء، سجل منها ماركوس ألونسو في الدقيقة التالية هدف التعادل، ليتجه الفريقان للوقت الإضافي.

وبعد الهدف أتى جود بيلينجهام بدلا من فران جارسيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني الإضافي حل رودريجو بدلا من فينيسيوس جونيور.

هنا انطلقت عودة ريال مدريد، بهدف إندريك وصناعة جولر في الدقيقة 108.

وفي الدقيقة 112 أغلق فالفيردي خط الرجعة بتسديدة صاروخية ليسجل الهدف الرابع.

وأخيرا بهدف إندريك وصناعة جولر مجددا، اختتم ريال مدريد الخماسية في الدقيقة 120.

وبذلك يتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس، ليكتمل عقد المتأهلين.

وتأهل برشلونة وأوساسونا وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وليجانيس وخيتافي وفالنسيا.