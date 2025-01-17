إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس

الجمعة، 17 يناير 2025 - 01:42

كتب : FilGoal

إندريك

في مباراة جنونية، تغلب ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

حاول الملكي بتسديدة خطيرة من براهيم دياز في الدقيقة 30 تصدى لها الحارس إيفان فيار.

وفي الدقيقة 38 سجل كيليان مبابي الهدف الأول بعد تمريرة من داني سيبايوس.

أخبار متعلقة:
ماركا: ألكسندر أرنولد وافق على الانتقال لريال مدريد.. ومحاولة لضمه في يناير إل شيرينجيو: ألكسندر أرنولد قد ينتقل إلى ريال مدريد في يناير بهذا المبلغ ريليفو: انقسامات داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي والتعاقدات الجديدة

وبذلك صار مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 6 بطولات مختلفة مع فريقه في الموسم الأول له، بعد بيدرو رودريجيز مع برشلونة.

وفي الدقيقة 48 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بعد تمريرة من براهيم دياز.

وأتى أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من دياز وسيبايوس في الدقيقة 70.

وكاد جولر يقتل المباراة بالثالث في الدقيقة 77 ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 79 أتى إندريك وفيديريكو فالفيردي بدلا من مبابي ولوكا مودريتش.

وبدأت عودة سيلتا فيجو بعد خطأ دفاعي أسفر عن هدف جوناثان بامبا في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 91 ارتكب راؤول أسينسيو مخالفة داخل المنطقة منحت سيلتا فيجو ركلة جزاء، سجل منها ماركوس ألونسو في الدقيقة التالية هدف التعادل، ليتجه الفريقان للوقت الإضافي.

وبعد الهدف أتى جود بيلينجهام بدلا من فران جارسيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني الإضافي حل رودريجو بدلا من فينيسيوس جونيور.

هنا انطلقت عودة ريال مدريد، بهدف إندريك وصناعة جولر في الدقيقة 108.

وفي الدقيقة 112 أغلق فالفيردي خط الرجعة بتسديدة صاروخية ليسجل الهدف الرابع.

وأخيرا بهدف إندريك وصناعة جولر مجددا، اختتم ريال مدريد الخماسية في الدقيقة 120.

وبذلك يتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس، ليكتمل عقد المتأهلين.

وتأهل برشلونة وأوساسونا وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وليجانيس وخيتافي وفالنسيا.

إندريك ريال مدريد كأس ملك إسبانيا سيلتا فيجو
نرشح لكم
كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو تشكيل ريال مدريد - تعديلات شاملة بعد الكلاسيكو.. وتلبية مطلب جماهيري أمام سيلتا الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس
أخر الأخبار
كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء ساعة | الدوري الإسباني
إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس 2 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك: مستوى التحكيم يثير الشفقة.. ونريد منح جروس الوقت لتحديد احتياجاته 3 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - 3 عروض لضم مهاب ياسر من الزمالك.. وموقف الجهاز الفني 3 ساعة | الدوري المصري
هاتريك ديالو التاريخي ينقذ مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي: لا أمانع التجديد لـ الوكرة.. و"فايلر الوحيد اللي وقف جنبي" 4 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - إيطاليا تحقق فوزًا تاريخيا أمام الجزائر.. و3 خسائر عربية ببطولة العالم 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر