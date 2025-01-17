خبر في الجول - 3 عروض لضم مهاب ياسر من الزمالك.. وموقف الجهاز الفني

الجمعة، 17 يناير 2025 - 00:20

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - الزمالك

يقترب مهاب ياسر جناح الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن ياسر أمامه 3 عروض من المصري والبنك الأهلي والاتحاد السكندري.

ويعتبر الاتحاد هو الأقرب بين الـ 3 للحصول على خدماته.

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كذلك علم FilGoal.com بموافقة الجهاز الفني على رحيله معارا للحصول على المزيد من دقائق اللعب.

وسيتم حسم الأمور خلال الأيام المقبلة.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 27 عاما انضم للزمالك في يناير الماضي قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

وصعد بتروجت للدوري المصري الموسم المقبل رفقة غزل المحلة وحرس الحدود.

مهاب ياسر الزمالك الدوري المصري
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