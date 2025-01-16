كرة يد - إيطاليا تحقق فوزًا تاريخيا أمام الجزائر.. و3 خسائر عربية ببطولة العالم

حقق المنتخب الإيطالي لكرة اليد فوزًا تاريخيا على حساب الجزائر بنتيجة 32-23 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد.

المنتخب الإيطالي نجح في تحقيق فوزه الثاني بعد تخطى تونس في الجولة الأولى 32-26 ليضمن التأهل إلى الدور الرئيسي إلى جانب الدنمارك.

المنتخب الدنماركي من جانبه حقق الفوز على حساب تونس 32-21.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخبا الدنمارك وإيطاليا صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما يلتقي المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي في الجولة الأخيرة لحسم المقعد الثالث المتأهل إلى الدور الرئيسي.

ويشارك منتخب إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه ببطولة العالم بعد نسخة 1997 في اليابان.

وكان الأتزوري الإيطالي قد حقق انتصار وحيد طوال مسيرته في بطولة العالم بالفوز على الأرجنتين في نسخة 97.

وفي المجموعة الثالثة تلقى المنتخب الكويتي هزيمته الثانية أمام فرنسا بنتيجة 43-19، في الوقت الذي حقق منتخب النمسا الفوز على قطر 26-28.

ويتقاسم منتخبا فرنسا والنمسا صدارة المجموعة بـ4 نقاط، فيما يواجه منتخب قطر نظيره الكويت في الجولة الأخيرة لحسم المقعد الثالث المؤهل للدور الرئيسي.

وفي الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة، فاز منتخب السويد أمام اليابان 21-39، وحقق منتخب إسبانيا الفوز أمام تشيلي 31-22.

كما حقق منتخب سلوفينيا الفوز أمام كوبا 41 - 19، وأيسلندا على حساب كاب فيردي 34 - 21 لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام البحرين في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة.

وكان المنتخب المصري حقق فوزًا كبيرًا أمام الأرجنتين 39-25 في الجولة الأولى.